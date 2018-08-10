Эксперт прокомментировал решение подать заявку на альтернативный маршрут «Северного потока — 2»

СЕГОДНЯ 16:55 2018-08-10T16:56:31+03:00

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Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач объяснил, почему проектная компания Nord Stream 2 AG решила подать заявку на строительство «Северного потока — 2» по альтернативному маршруту в Дании.

«Дания, к сожалению, повела себя как маргинальное государство, которое под давлением извне готово пренебречь своими интересами и интересами ближайших соседей и просто заниматься саботажем: не говорить ни да ни нет по основному проекту. Поэтому компания-оператор была вынуждена подготовить все необходимые документы по альтернативному маршруту», — сказал Гривач.

Он отметил, что это было сделано для того, чтобы у властей Дании было меньше возможностей оттягивать принятие решения по этому вопросу.

«Возможно, это и станет дополнительным рычагом давления на Копенгаген, чтобы они всё же выполнили свою функцию добросовестного регулятора, а не политического инструмента борьбы за геополитическое влияние США в Европе», — добавил специалист, передает RT.

Напомним, ранее стало известно, что компания Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут газопровода в Дании через исключительную экономическую зону (ИЭЗ).