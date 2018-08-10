После стрельбы в канадском Фредериктоне полиция задержала одного человека

СЕГОДНЯ 17:04 2018-08-10T17:05:38+03:00

Канадская полиция задержала одного подозреваемого после стрельбы в Фредериктоне Фото: REUTERS

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В пятницу, 10 августа, после стрельбы в канадском городе Фредериктоне, провинция Нью-Брансуик, полиция задержала одного подозреваемого.

Напомним, ранее в Twitter полицейского управления города сообщалось о стрельбе, в результате которой погибли четыре человека. Правоохранители обещали обнародовать новую информацию, как только появится такая возможность.

"Сейчас мы можем подтвердить, что мы задержали одного подозреваемого", - говорится в сообщении полицейского управления Фредериктона.

Отмечается, что представители правоохранительных органов по-прежнему находятся на месте происшествия для "проведения дальнейшего расследования".

Ранее сотрудники полиции посоветовали жителям района Бруксайд, где произошел инцидент, запереть дома двери и окна и не выходить на улицу. Все въезды в район были заблокированы. Обстоятельства случившегося, а также личности погибших и подозреваемого пока не раскрываются.