2018-08-10T17:05:38+03:00
Происшествия

После стрельбы в канадском Фредериктоне полиция задержала одного человека

В результате происшествия погибли четыре человека
Екатерина БОЛГОВА
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Канадская полиция задержала одного подозреваемого после стрельбы в ФредериктонеКанадская полиция задержала одного подозреваемого после стрельбы в ФредериктонеФото: REUTERS
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В пятницу, 10 августа, после стрельбы в канадском городе Фредериктоне, провинция Нью-Брансуик, полиция задержала одного подозреваемого.

Напомним, ранее в Twitter полицейского управления города сообщалось о стрельбе, в результате которой погибли четыре человека. Правоохранители обещали обнародовать новую информацию, как только появится такая возможность.

"Сейчас мы можем подтвердить, что мы задержали одного подозреваемого", - говорится в сообщении полицейского управления Фредериктона.

Отмечается, что представители правоохранительных органов по-прежнему находятся на месте происшествия для "проведения дальнейшего расследования".

Ранее сотрудники полиции посоветовали жителям района Бруксайд, где произошел инцидент, запереть дома двери и окна и не выходить на улицу. Все въезды в район были заблокированы. Обстоятельства случившегося, а также личности погибших и подозреваемого пока не раскрываются.

Стрельба в Канаде.

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