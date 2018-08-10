В Центре Хруничева организуют новый Звездный городок
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на территории Центра Хруничева организуют Новый Звездный городок, в котором будут сосредоточены все рабочие ракетно-космических предприятий столицы.
"Мы хотим здесь сделать новый Звездный городок", — сказал Рогозин.
Он отметил, что на территорию Центра Хруничева отправят 35 тысяч работников ракетно-космической отрасли столицы. Так, в новом Звездном городке будут располагаться филиалы соответствующих вузов.
В настоящее время административно-территориальное образование Звездный городок на расстоянии 25 километров по направлению к северо-востоку от Москвы. Там находится Центр подготовки космонавтов, где проводилась подготовка космонавтов, начиная с 1960-х годов.
По словам главы Роскосмоса, многие строения Центра нуждаются в модернизации, так как находятся "в довольно-таки плачевном состоянии". Госкорпорация обратится в министерство строительства с просьбой определить архитекторов, которые начнут планирование новой территории и застройки, передает ТАСС.