В Центре Хруничева организуют новый Звездный городок

СЕГОДНЯ 17:15 2018-08-10T17:16:00+03:00

Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на территории Центра Хруничева организуют Новый Звездный городок, в котором будут сосредоточены все рабочие ракетно-космических предприятий столицы.

"Мы хотим здесь сделать новый Звездный городок", — сказал Рогозин.

Он отметил, что на территорию Центра Хруничева отправят 35 тысяч работников ракетно-космической отрасли столицы. Так, в новом Звездном городке будут располагаться филиалы соответствующих вузов.

В настоящее время административно-территориальное образование Звездный городок на расстоянии 25 километров по направлению к северо-востоку от Москвы. Там находится Центр подготовки космонавтов, где проводилась подготовка космонавтов, начиная с 1960-х годов.

По словам главы Роскосмоса, многие строения Центра нуждаются в модернизации, так как находятся "в довольно-таки плачевном состоянии". Госкорпорация обратится в министерство строительства с просьбой определить архитекторов, которые начнут планирование новой территории и застройки, передает ТАСС.