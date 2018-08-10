2018-08-10T17:26:00+03:00
В мире

Эстонские спасатели потушили пожар на месте поиска случайно выпущенной ракеты

Истребитель ВВС Испании по ошибке выпустил ракету "воздух-воздух"
Екатерина БОЛГОВА
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В Эстонии потушили пожар на месте возможного падения случайно выпущенной ракетыВ Эстонии потушили пожар на месте возможного падения случайно выпущенной ракетыФото: REUTERS
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В пятницу, 10 августа, эстонские спасатели потушили пожар на месте поисков случайно выпущенной ракеты "воздух-воздух", однако фрагменты ракеты по-прежнему не найдены. Об этом сообщили в главном штабе Сил обороны.

"До сих пор фрагменты ракеты не обнаружены", - сказали в штабе.

Там отметили, что эксперты Вооруженных сил Эстонии продолжают работу на месте пожара, передает "Интерфакс".

К поискам фрагментов ракеты привлечена специальная и тяжелая техника, в работах принимают участие военнослужащие 1-й пехотной бригады, ВВС Эстонии и ВВС Испании, спасатели.

Напомним, во вторник, 7 августа, истребитель ВВС Испании Eurifighter случайно выпустил боевую ракету класса AMRAAM. Ракета имеет механизм самоуничтожения, но не исключается, что она могла упасть на безлюдную территорию в Йыгеваском уезде в центре Эстонии. На месте вероятного падения ракеты в торфянике возник очаг возгорания площадью около 900 квадратных метров.

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