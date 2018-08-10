2018-08-10T17:59:00+03:00
Политика

Эрдоган обсудил по телефону с Путиным экономические и торговые отношения

По словам источника, президенты России и Турции оценили уровень сотрудничества двух стран в оборонной и энергетической сферах
Екатерина БОЛГОВА
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Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир ПутинПрезиденты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир ПутинФото: REUTERS
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В пятницу, 10 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщил источник в канцелярии турецкого президента, лидеры двух стран обсудили несколько вопросов.

"Лидеры в ходе разговора отметили позитивный ход развития экономических и торговых отношений между Турцией и Россией, а также выразили удовлетворение в отношении сотрудничества двух стран в оборонной и энергетической сферах", - сказал источник.

Он отметил, что Эрдоган и Путин рассмотрели обстановку в Сирии и астанинский процесс урегулирования конфликта, передает ТАСС.

Напомним, предыдущая встреча президентов Турции и России прошла на полях саммита БРИКС 26 июля в Йоханнесбурге, АЮР. Эрдоган отметил, что отношения двух стран развиваются положительно по различным направлениям, вызывая зависть у других.

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