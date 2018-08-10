2018-08-10T18:26:03+03:00
Экономика

ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом по третьему энергопакету

Минэкономразвития РФ сообщило, что ВТО признала неправомерным предоставление преимуществ инфраструктурным проектам по поставкам газа в ЕС не из России
Екатерина БОЛГОВА
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ВТО поддержала Россию в споре с ЕвросоюзомВТО поддержала Россию в споре с ЕвросоюзомФото: REUTERS
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Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала Россию в споре с Евросоюзом, признав неправомерным выделение преимуществ инфраструктурным проектам по поставкам газа в страны ЕС не из России. Об этом сообщило Минэкономразвития РФ в пятницу, 10 августа.

"Третейской группой признаны неправомерными… дискриминационные преимущества инфраструктурным проектам и наделение их статусом "проектов общего интереса", в случае, если они нацелены на поставку газа не из Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в 2014 году Россия обратилась в ВТО в связи с применением Евросоюзом третьего энергопакета. В марте 2016 года была организована группа арбитров Всемирной организации для рассмотрения этого дела.

Третий энергопакет в Евросоюзе предусматривает, что собственниками магистральных трубопроводов газа не могут быть компании, занимающиеся его добычей. Такие требования сформировали препятствия, например, для реализации проекта "Южный поток".

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