2018-08-10T19:01:41+03:00
Экономика

Белоусов объяснил свою идею изымать дополнительные доходы у металлургов

По словам помощника президента РФ, компании получают сверхдоходы благодаря независящим от их деятельности макроэкономическим факторам
Екатерина БОЛГОВА
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Помощник президента России Андрей БелоусовПомощник президента России Андрей БелоусовФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Помощник президента России Андрей Белоусов объяснил свое предложение изымать сверхдоходы у 14 российских металлургических, нефтехимических и химических компаний. По его словам, организации получают дополнительные доходы благодаря независящим от их работы макроэкономическим факторам — таким как рост мировых цен на продукцию и ослабление рубля.

Белоусов напомнил, что основной совладелец НЛМК, президент ассоциации "Русская сталь" Владимир Лисин отреагировал на инициативу помощника президента анекдотом.

"Любителям рассказывать анекдоты хочу напомнить главный закон капитализма: "Делиться надо", - сказал помощник главы государства.

Он отметил, что дополнительных доходы изымаются у сырьевых компаний, кроме нефтяных, так как для них такой механизм предусмотрен формулами экспортной пошлины и НДПИ.

"Но его (механизма) нет для металлургов и химиков. Он должен быть увязан с тремя факторами: ослаблением рубля, изменением конъюнктуры (как рост, так и снижение цен на продукцию) и, обязательно, инвестициями компаний в собственное производство", - добавил Белоусов, пишет газета "Ведомости".

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил получение письма Белоусова о росте налоговой нагрузки на металлургические, горнодобывающие, химические и нефтехимические компании.

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