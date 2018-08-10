ВВП России во втором квартале увеличился на 1,8% год к году

СЕГОДНЯ 19:32 2018-08-10T19:32:36+03:00

Росстат: ВВП России во втором квартале вырос на 1,8% год к году Фото: REUTERS

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Во втором квартале 2018 года ВВП России в физическом выражении вырос на 1,8% по отношению к соответствующему периоду прошлого года. Предварительные данные, которые публикует Росстат, совпали с оценкой Минэкономразвития этого показателя.

Ведомство ранее сообщило, что рост ВВП в годовом выражении в июне составил 1,1%, хотя в мае и апреле составлял 2,2%. По оценкам МЭР, с учетом положительной статистики за апрель - май темп роста ВВП во втором квартале увеличился до 1,8% в годовом выражении.

По информации Росстата, в первом квартале текущего года ВВП вырос на 1,3% в годовом выражении. В прошлом году рост ВВП РФ, по оценке ведомства, составил 1,5%, однако МЭР ждет пересмотра динамики показателя до 2%. Прогноз роста ВВП на текущий год был понижен с 2,1% до 1,9%. По прогнозам Минэкономразвития, 2019 год будет "сложным" из-за адаптации экономики к повышению НДС, рост ВВП снизится до 1,4%.