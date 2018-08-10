2018-08-10T19:41:48+03:00
Общество

Умер Николай Никогосян - народный художник СССР

Николай Никогосян умер на 100-м году жизни
Екатерина БОЛГОВА
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Народный художник СССР Николай Никогосян. Фото: Российская академия художествНародный художник СССР Николай Никогосян. Фото: Российская академия художеств
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Умер Николай Никогосян - народный художник СССР. Как сообщила Российская академия художеств, он скончался в Москве в пятницу, 10 августа. Художнику было 99 лет.

«Ушел из жизни крупнейший мастер отечественной скульптуры, народный художник СССР, лауреат Государственной премии СССР, академик Российской академии художеств Николай Никогосян», — говорится в сообщении Российской академии художеств.

Отмечается, что смерть Никогосяна стала тяжелой утратой для отечественной культуры.

О времени и месте прощания с художникам будет известно позже.

По данным академии, самыми известными работами Николая Никогосяна являются монументальные скульптурные образы, которые были включены в архитектурный ансамбль на фасаде высотного здания на Кудринской площади в столице, а также оформление Дворца науки и культуры в Варшаве.

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