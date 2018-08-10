Лавров сообщил Помпео о категорическом неприятии новых антироссийских санкций США

СЕГОДНЯ 20:37 2018-08-10T20:37:12+03:00

Министр иностранных дел России провел в пятницу телефонный разговор с американским коллегой

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Глава МИД России Сергей Лавров сообщил госсекретарю США Майклу Помпео о категорическом неприятии новых американских антироссийских санкций. В пятницу, 10 августа, российский министр провел телефонный разговор с американским коллегой.

"С российской стороны было высказано категорическое неприятие недавно объявленных Вашингтоном новых санкций со ссылкой на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому делу Скрипалей", - говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Вашингтона. Лавров подчеркнул, что "ни США, ни Великобритания, ни какая-либо другая страна за время после инцидента в Солсбери не предоставила ни единого факта в подкрепление подобных утверждений".

Глава МИД РФ и госсекретарь США также пришли к соглашению продолжать диалог по всем вопросам, представляющим интерес для двух стран.

Напомним, 8 августа Госдепартамент США объявил, что с 22 августа власти страны планируют ввести санкции против России из-за приписываемого использования химического оружия в британском Солсбери, когда были отравлены работавший на британскую разведку Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия не раз категорически отвергала обвинения в причастности к этому инциденту.