На аукционе в Великобритании продали посмертную маску Сталина за 17 тысяч долларов

СЕГОДНЯ 21:44 2018-08-10T21:44:46+03:00

Маска и слепок рук изначально оценивались в две тысячи долларов

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На аукционе The Canterbury Auction Galleries в Великобритании продали бронзовую посмертную маску Иосифа Сталина и слепки кистей его рук за 13,5 тысячи фунтов стерлингов (17,4 тысячи долларов США).

Как сообщается на сайте аукциона, изначально маска и слепок рук оценивались в 1,5 – 2 тысячи фунтов (около двух тысяч долларов США).

Предыдущий хозяин нашел посмертную маску и слепки кистей рук в вещах своего деда, который служил моряком на торговом судне.

"Было сложно оценить стоимость лота, но идентичная маска и руки были проданы за 3,6 тысячи фунтов (4,6 тысячи долларов США) в 2012 году, так что мы решили предложить его со стоимостью 1,5 – 2 тысячи фунтов. Никто не ожидал, что она достигнет 13,5 тысячи фунтов", — рассказал сотрудник аукциона Дэн Пондер, сообщает журнал Antique Collection,

Отмечается, что лот приобрел по телефону коллекционер из-за рубежа.