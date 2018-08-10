В МИД Турции пообещали «адекватный ответ» на решение Трампа об увеличении пошлин
В МИД Турции пообещали «адекватный ответ» на решение президента США Дональда Трампа об увеличении пошлин на сталь и алюминий для Анкары.
«На все шаги против Турции (со стороны США), как и прежде, будет дан адекватный ответ», - говорится в заявлении МИД Турции, передает агентство «Анадолу».
Также в турецком внешнеполитическом ведомстве назвали эту меру Вашингтона "несовместимым с серьезной государственной деятельностью".
"Никакие угрозы, шантаж, операции не смогут сломить волю Турции", - написал представитель президента Турции Ибрагим Калын в своем микроблоге в Twitter.
Напомним, ранее в пятницу, 10 августа, Трамп заявил об удвоении пошлин на сталь и алюминий для Турции и назвал отношения двух стран «не очень хорошими». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан своей страны поменять иностранную валюту на турецкие лиры.