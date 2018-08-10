"Уберете их и появится 30 новых": Голливудскую Аллею славы украсили сразу полсотни звезд Трампа

СЕГОДНЯ 22:14 2018-08-10T22:14:37+03:00

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Во вторник со знаменитой голливудской Аллеи славы убрали звезду Дональда Трампа - ее, мол, постоянно разбивали ненавистники американского президента. Последний раз - киркой.

Но в ночь на пятницу ответный ход сделали обожатели нынешнего хозяина Белого дома. Они наклеили около 50 виниловых изображений звезды с именем Трампа.

Разбитая киркой звезда ТрампаФото: REUTERS

«Только попробуйте их убрать, и появится 30 новых», - заявили изданию Hollywood Reporter анонимные авторы инсталляции. Правда, к утру городские власти наклейки все же содрали...

Спустя несколько часов звезды убрали.