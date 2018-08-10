В Мосгордуме назвали глупостью секс в парке «Зарядье»

СЕГОДНЯ 22:21 2018-08-10T22:21:02+03:00

По словам главы комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмилы Стебенковой, этим вопросом должны заняться правоохранители

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Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова назвала глупостью занятия сексом в столичном парке «Зарядье».

Напомним, ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о большом числе пар, занимающихся сексом в парке «Зарядье». Он отметил, что таким образом москвичи демонстрируют, что чувствуют себя комфортно и безопасно.

« Вы считаете это нормальным, что там происходит? Архитектор отметил существующий факт. Я думаю, что правоохранительные органы должны этим заняться», — сказала Стебенкова радиостанции «Говорит Москва».

Она отметила, что такие случае не требуют публичного обсуждения, так как еще больше людей могут направиться в «Зарядье» для занятия «этой глупостью».

«У каждого есть квартиры, где он может этим заняться. Совсем необязательно делать это в «Зарядье». А то мы превратим нормальный парк, общественное пространство в какое-то непотребное место», — добавила депутат Мосгордумы.