2018-08-10T22:21:02+03:00
Общество

В Мосгордуме назвали глупостью секс в парке «Зарядье»

По словам главы комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмилы Стебенковой, этим вопросом должны заняться правоохранители
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Парк "Зарядье"Парк "Зарядье"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова назвала глупостью занятия сексом в столичном парке «Зарядье».

Напомним, ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о большом числе пар, занимающихся сексом в парке «Зарядье». Он отметил, что таким образом москвичи демонстрируют, что чувствуют себя комфортно и безопасно.

« Вы считаете это нормальным, что там происходит? Архитектор отметил существующий факт. Я думаю, что правоохранительные органы должны этим заняться», — сказала Стебенкова радиостанции «Говорит Москва».

Она отметила, что такие случае не требуют публичного обсуждения, так как еще больше людей могут направиться в «Зарядье» для занятия «этой глупостью».

«У каждого есть квартиры, где он может этим заняться. Совсем необязательно делать это в «Зарядье». А то мы превратим нормальный парк, общественное пространство в какое-то непотребное место», — добавила депутат Мосгордумы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти Швеции заявили, что коровы имеют право купаться на нудистских пляжах
В Венесуэле заявили, что при покушении на Мадуро один из дронов управлялся с территории США
Министр инфраструктуры Украины призвал украинцев не ездить на заработки в Россию
В Сербии Захаровой подарили футболку с изображением Путина
"Уберете их и появится 30 новых": Голливудскую Аллею славы украсили сразу полсотни звезд Трампа
МИД Греции отзывает посла из Москвы
В МИД Турции пообещали «адекватный ответ» на решение Трампа об увеличении пошлин
На аукционе в Великобритании продали посмертную маску Сталина за 17 тысяч долларов
В Москве в пятницу зафиксирован рекорд атмосферного давления
Милонов назвал енотами москвичей, занимающихся сексом в парке «Зарядье»
Лавров сообщил Помпео о категорическом неприятии новых антироссийских санкций США