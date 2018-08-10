СЕГОДНЯ 23:10 2018-08-10T23:10:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Швеции заявили, что коровы имеют право купаться на нудистских пляжах. Ранее присутствием животных у водоемов возмутились нудисты из шведского города Смоланда.

Они считают, что приход коров на нудистские пляжи создает для людей негигиненичные и даже опасные для здоровья условия.

По мнению чиновников, купаться рядом с коровами не очень приятно, но риска подцепить от них инфекции нет. Единственная опасность такого купания – аллергия.

"Коровы идут к воде из-за экстремальной жары, которую они, как и мы, переносим плохо. Надо обеспечить им свободный доступ к водоемам", — заявили в муниципалитете Смоланда, пишет издание The Local.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в Санкт-Петербурге пристав по решению суда переселил 11 коров. Скот содержали на своем участке две сестры-фермерши. Но такое соседство не понравилось другим местным жителям. Они пошли в суд, который постановил, что коров на этом земельном участке быть не должно. Во время переезда ни одно животное не пострадало.