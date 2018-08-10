2018-08-11T00:07:32+03:00
Экономика

В Минэкономразвития считают часть решений ВТО по иску России к ЕС некорректными

Однако, как подчеркнули в ведомстве, стратегическая цель иска достигнута
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максим МедведковДиректор департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максим МедведковФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Часть решений арбитров ВТО по российскому иску к Евросоюзу в связи с применением «Третьего энергопакета» некорректна, однако стратегическая цель иска достигнута, считает директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максим Медведков.

Он пояснил, что в этом споре наша страна споре «выступала истцом и заявляла максимум требований по всем аспектам регулирования энергорынка ЕС», причем «охват претензий и положений соглашений ВТО был беспрецедентно широким».

«При этом, в соответствии с практикой ВТО, арбитрами практически никогда не принимаются решения полностью в пользу одной из сторон спора. И здесь наши предположения подтвердились», - отметил Медведков.

Уточнив, что арбитры отклонили претензии по поводу мер ЕС, связанных с запретом на одновременное владение мощностями по добыче и транспортировке газа, особыми режимами для СПГ и промысловых трубопроводов, он сказал, что «как минимум часть этих решений, с нашей точки зрения, некорректна».

По словам Медведкова, в некоторых вопросах «арбитры не в полной мере рассмотрели аргументы истца», передает Интерфакс.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Всемирная торговая организация (ВТО) в споре России с Евросоюзом поддержала три из шести блоков претензий, три отклонила.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Украине собираются арестовать российское судно, зашедшее в Херсон
В Совфеде посоветовали дождаться официальной информации об отзыве посла Греции из России
Власти Швеции заявили, что коровы имеют право купаться на нудистских пляжах
В Венесуэле заявили, что при покушении на Мадуро один из дронов управлялся с территории США
Министр инфраструктуры Украины призвал украинцев не ездить на заработки в Россию
В Сербии Захаровой подарили футболку с изображением Путина
В Мосгордуме назвали глупостью секс в парке «Зарядье»
"Уберете их и появится 30 новых": Голливудскую Аллею славы украсили сразу полсотни звезд Трампа
МИД Греции отзывает посла из Москвы
В МИД Турции пообещали «адекватный ответ» на решение Трампа об увеличении пошлин
На аукционе в Великобритании продали посмертную маску Сталина за 17 тысяч долларов
В Москве в пятницу зафиксирован рекорд атмосферного давления
Милонов назвал енотами москвичей, занимающихся сексом в парке «Зарядье»
Лавров сообщил Помпео о категорическом неприятии новых антироссийских санкций США