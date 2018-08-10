В Минэкономразвития считают часть решений ВТО по иску России к ЕС некорректными

10 Авг. 23:57 2018-08-11T00:07:32+03:00

Однако, как подчеркнули в ведомстве, стратегическая цель иска достигнута

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Часть решений арбитров ВТО по российскому иску к Евросоюзу в связи с применением «Третьего энергопакета» некорректна, однако стратегическая цель иска достигнута, считает директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максим Медведков.

Он пояснил, что в этом споре наша страна споре «выступала истцом и заявляла максимум требований по всем аспектам регулирования энергорынка ЕС», причем «охват претензий и положений соглашений ВТО был беспрецедентно широким».

«При этом, в соответствии с практикой ВТО, арбитрами практически никогда не принимаются решения полностью в пользу одной из сторон спора. И здесь наши предположения подтвердились», - отметил Медведков.

Уточнив, что арбитры отклонили претензии по поводу мер ЕС, связанных с запретом на одновременное владение мощностями по добыче и транспортировке газа, особыми режимами для СПГ и промысловых трубопроводов, он сказал, что «как минимум часть этих решений, с нашей точки зрения, некорректна».

По словам Медведкова, в некоторых вопросах «арбитры не в полной мере рассмотрели аргументы истца», передает Интерфакс.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Всемирная торговая организация (ВТО) в споре России с Евросоюзом поддержала три из шести блоков претензий, три отклонила.