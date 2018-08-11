2018-08-11T02:25:58+03:00
В мире

В ходе протестов в столице Румынии пострадали 247 человек

В антиправительственной акции на площади Победы в Бухаресте участвовали более 60 тысяч демонстрантов [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Во время антиправительственной акции протеста в Бухаресте пострадали 247 человекВо время антиправительственной акции протеста в Бухаресте пострадали 247 человекФото: REUTERS
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Антиправительственный митинг в Бухаресте обернулся стычками с полицией и побоищем, пострадали 247 человек, в том числе девять сотрудников жандармерии. В больницы доставлены 16 раненых, четверо из них – жандармы, сообщает агентство Agerpres. Остальным медицинскую помощь оказали на месте.

В пятницу, 10 августа, в столице Румынии проходила акция протеста, участники которой требуют распустить действующее правительство и провести досрочные выборы.

К ночи на площади Победы в Бухаресте собрались более 60 тысяч человек Фото: REUTERS

К ночи на площади Победы в Бухаресте собрались более 60 тысяч человекФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Собственно, у протестующих около двух десятков требований: люди недовольны пенсионной реформой, налоговой системой и программой социальной помощи. Активисты настаивают на избрании правительства технократов, создании однопалатного парламента, развития экономики, малого бизнеса и сельского хозяйства.

Для разгона протестующих силовики применили слезоточивый газ и водометы Фото: REUTERS

Для разгона протестующих силовики применили слезоточивый газ и водометыФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Несмотря на призывы жандармов разойтись, участников акции становилось все больше, к полуночи на площади Победы собрались свыше 60 тысяч человек, прибыли и дополнительные наряды силовиков. В них полетели камни, бутылки и палки, жандармы применили водометы и слезоточивый газ, но разогнать толпу пока не удалось.

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