КНДР отвергла все предложения США по денуклеаризации, назвав их бандитскими
Похоже, северокорейский лидер Ким Чен Ын даже после встречи с Дональдом Трампом не стал больше доверять американцам. КНДР отвергла все предложения Соединенных Штатов по полной и прозрачной денуклеаризации Корейского полуострова.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные дипломатические источники, один из которых рассказал, что в Пхеньяне предложения США по ядерному разоружению называют «бандитскими по своей сути». Власти Северной Кореи настаивают на том, что сначала Вашингтон должен отменить все свои санкции и подписать мирный договор. А потом, дескать, можно будет и о полной денуклеаризации говорить, и график этого процесса составлять.
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