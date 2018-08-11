2018-08-11T03:26:28+03:00
В мире

КНДР отвергла все предложения США по денуклеаризации, назвав их бандитскими

Пхеньян настаивает на том, что сначала Вашингтон должен отменить санкции и заключить с Северной Кореей мирный договор
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Северокорейский лидер Ким Чен ЫнСеверокорейский лидер Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Похоже, северокорейский лидер Ким Чен Ын даже после встречи с Дональдом Трампом не стал больше доверять американцам. КНДР отвергла все предложения Соединенных Штатов по полной и прозрачной денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные дипломатические источники, один из которых рассказал, что в Пхеньяне предложения США по ядерному разоружению называют «бандитскими по своей сути». Власти Северной Кореи настаивают на том, что сначала Вашингтон должен отменить все свои санкции и подписать мирный договор. А потом, дескать, можно будет и о полной денуклеаризации говорить, и график этого процесса составлять.

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