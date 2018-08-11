2018-08-11T04:11:54+03:00
В мире

Канадская полиция установила личность стрелка из Фредериктона

Имени убийцы четырех человек в интересах следствия называть не стали, сообщили только, что это 48-летний местный житель
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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10 августа в канадском городе Фредериктон, столице провинции Нью-Брансуик, произошла стрельба10 августа в канадском городе Фредериктон, столице провинции Нью-Брансуик, произошла стрельбаФото: REUTERS
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Полиция канадской провинции Нью-Брансуик установила личность мужчины, который в пятницу открыл стрельбу по людям в городе Фредериктон и убил четырех человек – двух полицейских и двух гражданских.

Имени его, правда, в интересах следствия называть не стали, сообщили только, что это 48-летний местный житель. Зато назвали фамилии погибших офицеров полиции: 45-летний отец четверых детей Роберт Костелло и мать троих детей Сара Мэй Бёрнс, которой было 43 года. Кроме того, сообщили, что еще две жертвы «стрелка» – мужчина и женщина, личности которых пока тоже не раскрываются.

«Других подробностей мы предоставить пока не можем, так как идет расследование», - приводит ТАСС слова начальника городской полиции Лиэн Фитч.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, выстрелы раздались ранним утром в пятницу в спальном районе Бруксайд на севере Фредериктона. Когда патрульные прибыли по вызову, они обнаружили на улице тела двух погибших. Преступник открыл огонь по офицерам полиции и был ранен в перестрелке, сейчас он находится в больнице.

Стрельба в Канаде.

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