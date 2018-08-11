В Японии разбился спасательный вертолет, погибли четыре человека

СЕГОДНЯ 05:00 2018-08-11T05:08:16+03:00

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Обломки пропавшего в Японии спасательного вертолета обнаружили на заросшем лесом горном склоне в префектуре Гумма. Ранее сообщалось, что на его борту было девять человек, пока официально подтверждена гибель только четверых из них, передает телеканал NHK.

По его данным японские спасатели нашли всех девятерых, однако о судьбе еще пяти человек умалчивается. Неизвестно, живы ли они. Дело в том, что объявить кого-то умершим в Японии можно только после того, как медики констатировали смерть. Просто слов участников поисковой операции недостаточно.

Как ранее писал сайт kp.ru, связь с экипажем спасательного вертолета пропала в пятницу утром в районе извергавшегося в начале этого года вулкана Кусацу-Сиранэ. Специалисты вылетели, чтобы с воздуха осмотреть состояние горных троп на границе префектур Гумма и Нагано.

Поиски винтокрылой машины и людей осложнялись непогодой. Предположительно, вертолет задел верхушки деревьев. Упав, он развалился на части. Бортовые самописцы пока найти не удалось.