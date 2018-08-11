При взрыве на сталелитейном заводе в Бразилии пострадали более 30 человек

СЕГОДНЯ 06:01 2018-08-11T06:16:16+03:00

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На сталелитейном заводе в бразильском города Ипатинга 10 августа прогремел мощный взрыв, в результате пострадали 34 человека. К счастью, обошлось без жертв: в момент аварии на предприятии, где трудится около четырех тысяч работников, большинство рабочих были на обеденном перерыве, сообщает телеканал Globo.

Причины ЧП выясняются. По предварительным данным, взорвались емкости, в которых хранился газ. Никто из пострадавших опасных травм не получил многих в тот же день выписали из больницы после оказания необходимой медицинской помощи. В основном, как заявили представители компании-владельца завода Usiminas, у людей небольшие ушибы.

После взрыва над предприятием поднялся столб дыма, который виден был издалекаФото: YouTube

Фото: YouTube

После взрыва в цехах начался пожар, рабочих предприятия эвакуировали, людей из расположенных поблизости домов спасатели тоже на всякий случай вывели на улицу. Огонь вскоре потушили, и завод частично возобновил работу.