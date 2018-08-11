В Солсбери новое ЧП: прогремел взрыв на военном заводе

СЕГОДНЯ 07:10 2018-08-11T07:26:34+03:00

Один рабочий скончался на месте, второй госпитализирован в критическом состоянии

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Британское графство Уилтшир сотрясло новое ЧП: прогремел взрыв на военном химзаводе, расположенном возле печально известного города Солсбери. Один рабочий скончался на месте, еще один госпитализирован в критическом состоянии, сообщает газета The Sun.

Предприятие, принадлежащее компании Chemring Counter Measures специализируется на производстве взрывчатых веществ, и, как отмечает издание, находится всего в пяти километрах от секретной лаборатории министерства обороны Великобритании «Портон-Даун».

К месту происшествия срочно были вызваны медики «Скорой помощи», экстренные службы и спасатели. После взрыва вспыхнул пожар, огонь вскоре потушили шесть пожарных расчетов.

Полиция графства начала расследование причин произошедшего.

Напомним, в Солсбери в начале марта были отравлены бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Это послужило началом для громкого международного скандала: Скотланд-Ярд объявил, что они подверглись воздействию некоего нервно-паралитического вещества, а Лондон обвинил Москву в причастности к этому инциденту.

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