2018-08-11T07:24:25+03:00
Общество

Погода в Москве 11 августа: Небольшая облачность, без осадков

Температура воздуха в Москве и области составит от 24 до 29 градусов тепла
Денис СУХОВ
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Погода в Москве 11 августа: Небольшая облачность, без осадковПогода в Москве 11 августа: Небольшая облачность, без осадковФото: REUTERS
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Погода в Москве 11 августа будет теплой и солнечной — ожидается небольшая облачность, без осадков. По области местами туман. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Днем температура в Москве 27...29 градусов, по области 24...29 градусов, ветер западный и юго-западный, 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении службы.

С наступлением темноты характер погоды существенно не изменится. В ночные часы в столичном регионе сохранится небольшая облачность, обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 13...15 градусов тепла и 17...19 градусов в центре города. По области от 10 до 15 градусов. Ветер западный и юго-западный, 5-10 метро в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.

Днем в воскресенье переменная облачность, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве и области составит от 24 до 29 градусов выше нуля.

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