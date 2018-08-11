Власти Венесуэлы раскритиковали ЕС за отказ признать факт покушения на Мадуро

СЕГОДНЯ 08:16 2018-08-11T08:17:09+03:00

В МИД боливарианской республики посетовали, что Евросоюз продолжает оставаться в ловушке иррациональной и колониальной политики

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Власти Венесуэлы раскритиковали Евросоюз за отказ признать факт покушения на президента боливарианской республики Николаса Мадура. Соответствующее заявление опубликовал МИД страны.

«Европейский союз продолжает находиться в ловушке своей иррациональной и колониальной риторики, не признавая террористических актов, которые имели целью покуситься на жизнь не только конституционного президента республики Николаса Мадуро, но и на жизнь высших руководителей государственной власти, высшего военного руководства и членов дипломатического корпуса», - говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что террористы прибегнули к насилию, чтобы разрушить «политическую стабильность, которая появилась с момента избрания Национального учредительного собрания».

Ранее Европейская внешнеполитическая служба призвала власти Венесуэлы провести прозрачное расследование покушения на президента республики в Каракасе, в ходе которого применялись дроны со взрывчаткой.

Кроме того, европейские дипломаты потребовали от правительства республики признать законные полномочия парламента республики — Национальной ассамблеи.

Ранее стало известно, что венесуэльские власти ведут расследование в отношении 25 человек в связи с нападением на Мадуро. Среди них — председатель Национальной ассамблеи Хулио Борхес и парламентарий Хуан Рекесенс. Обоих депутатов лишили неприкосновенности.