Власти Венесуэлы раскритиковали ЕС за отказ признать факт покушения на Мадуро
Власти Венесуэлы раскритиковали Евросоюз за отказ признать факт покушения на президента боливарианской республики Николаса Мадура. Соответствующее заявление опубликовал МИД страны.
«Европейский союз продолжает находиться в ловушке своей иррациональной и колониальной риторики, не признавая террористических актов, которые имели целью покуситься на жизнь не только конституционного президента республики Николаса Мадуро, но и на жизнь высших руководителей государственной власти, высшего военного руководства и членов дипломатического корпуса», - говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что террористы прибегнули к насилию, чтобы разрушить «политическую стабильность, которая появилась с момента избрания Национального учредительного собрания».
Ранее Европейская внешнеполитическая служба призвала власти Венесуэлы провести прозрачное расследование покушения на президента республики в Каракасе, в ходе которого применялись дроны со взрывчаткой.
Кроме того, европейские дипломаты потребовали от правительства республики признать законные полномочия парламента республики — Национальной ассамблеи.
Ранее стало известно, что венесуэльские власти ведут расследование в отношении 25 человек в связи с нападением на Мадуро. Среди них — председатель Национальной ассамблеи Хулио Борхес и парламентарий Хуан Рекесенс. Обоих депутатов лишили неприкосновенности.