2018-08-11T08:20:42+03:00
В мире

В ФРГ ради «свободы искусства» разрешили использовать нацистскую символику в компьютерных играх

Демонстрация символов запрещенных в Германии организаций допекается, если события в видеоигре представлены критически или «с научной целью»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Немецкая организация USK разрешила использовать нацистскую символику в компьютерных играхНемецкая организация USK разрешила использовать нацистскую символику в компьютерных играхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Германии разрешили использовать нацистскую символику в компьютерных играх. Правда, только при условии, что изображение запрещенных законом символов оправдано и «социально адекватно»: события представлены «критически», нацизм показан в негативном ключе, с «художественной или научной целью».

Такое решение приняла немецкая рейтинговая организация Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK), которая занимается регулированием развлекательного программного обеспечения. В сообщении на ее сайте указано, что это решение руководители USK считают справедливым «в отношении свободы искусства».

Напомним, публичная демонстрация символики антиконституционных организаций в ФРГ – уголовное преступление. За нацистское приветствие или свастику на рукаве можно получить штраф, а можно и до трех лет тюрьмы. Запрет не распространяется только на кинофильмы, как один из видов искусства. Теперь к ним приравняли компьютерные и видеоигры.

Ранее сайт kp.ru писал, как житель Дрездена напал на американца, вскинувшего руку в нацистском приветствии. потом полиция выяснила, что турист из США был пьян.

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