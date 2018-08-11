В ФРГ ради «свободы искусства» разрешили использовать нацистскую символику в компьютерных играх
В Германии разрешили использовать нацистскую символику в компьютерных играх. Правда, только при условии, что изображение запрещенных законом символов оправдано и «социально адекватно»: события представлены «критически», нацизм показан в негативном ключе, с «художественной или научной целью».
Такое решение приняла немецкая рейтинговая организация Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK), которая занимается регулированием развлекательного программного обеспечения. В сообщении на ее сайте указано, что это решение руководители USK считают справедливым «в отношении свободы искусства».
Напомним, публичная демонстрация символики антиконституционных организаций в ФРГ – уголовное преступление. За нацистское приветствие или свастику на рукаве можно получить штраф, а можно и до трех лет тюрьмы. Запрет не распространяется только на кинофильмы, как один из видов искусства. Теперь к ним приравняли компьютерные и видеоигры.
Ранее сайт kp.ru писал, как житель Дрездена напал на американца, вскинувшего руку в нацистском приветствии. потом полиция выяснила, что турист из США был пьян.