Fox News: Американская разведка зафиксировала испытание баллистической ракеты Ираном

СЕГОДНЯ 09:11 2018-08-11T09:11:39+03:00

Ракета семейства Fateh преодолела 160 км над Ормузским проливом и упала на полигоне в пустыне

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Американские разведывательные спутники зафиксировали первое в этом году испытание баллистической ракеты, проведенное Ираном.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на официальные источники.

Отмечается, что испытания ракеты малой дальности Fateh-110 проводилось синхронно с масштабными военно-морскими учениями Корпуса стражей исламской революции в Ормузском проливе. В маневрах участвовали более 50 малых кораблей, которые отрабатывали действия по блокированию судоходства в проливе.

Пуск произошел на юго-востоке Ирана в районе города Джаска. Ракета преодолела более 160 километров над проливом, после чего упала на полигоне в иранской пустыне.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из «ядерной сделки» с Ираном и о возобновлении санкций против исламской республики. В ночь на 7 августа американские власти ввели первые ограничения против Тегерана, затрагивающие торговлю золотом, сталью, алюминием, углем, операции с долларом и автомобилестроительный сектор.

Санкции второго этапа вступят в силу с 5 ноября и коснутся нефтяных операций Тегерана, работы портовых операторов, сектора энергетики, судоходства и судостроения, а также сделок иностранных финансовых учреждений с Центробанком Ирана.

В США допускают отмену санкций лишь в случае «колоссального изменения» внутренней и внешней политики Тегерана. В свою очередь Иран грозится перекрыть Ормузский пролив для судоходства и транспортировки нефти из Персидского залива в случае, если экономические ограничения поставят под угрозу национальные интересы страны.