2018-08-11T09:32:24+03:00
Общество

«Апокалипсис в Иллинойсе»: Облака-цунами напугали американцев

Очевидец снял гигантские серые волны в небе [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Облака-цунами в ИллинойсеОблака-цунами в ИллинойсеФото: YouTube
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В Интернете набирает популярность видео, снятое 7 августа в небольшом американском городке Анна (штат Иллинойс). Небо затянуто серыми тучами, напоминающими гигантские волны цунами.

Снятые камерой мобильника облака-цунами вызвали оживленное обсуждение и на YouTube, и на портале Reddit, и в соцсетях. Одним пользователям это завораживающее зрелище напомнило фильм «Туман» по книге Стивена Кинга, другим – библейский апокалипсис. Многие пишут: «Страшно!»

Облака-цунами в Иллинойсе.7 августа 2018 года

Кто-то советует автору ролика спасаться бегством, кто-то объясняет, что это хоть и редкое, но вполне природное явление, которое время от времени наблюдается в разных странах мира и обычно предвещает грозу. Кто-то шутит, что это захват Земли инопланетянами, а кто-то признается: «Я начал молиться, хоть ни во что и не верю».

Облака-цунами в Нижегородской области Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Облака-цунами в Нижегородской областиФото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Кстати, в этот же день подобные облака-цунами накрыли небо над Нижним Новгородом и областью. Как писал сайт kp.ru, каскад нависающих над землей темно-серых туч нижегородцы видели в разных районах: и в Автозаводском районе, и в Приокском, и в Кстовском.

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