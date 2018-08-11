2018-08-11T09:46:21+03:00
В мире

Адвокат сообщил о плохих условиях содержания летчика Ярошенко в американской тюрьме

По словам юриста, россиянин с нетерпением ожидает встречи с семьей
Денис СУХОВ
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Российский летчик Константин Ярошенко. Фото: Валерий Матыцин/ТАССРоссийский летчик Константин Ярошенко. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летний тюремный срок в американской тюрьме города Данбери, находится в хорошем настроении в преддверии встречи с семьей, которую ожидает с нетерпением. Об этом сообщил его адвокат Алексей Тарасов.

Кроме того, в ходе разговора с юристом россиянин отметил плохие санитарные условия в тюрьме, а также отсутствие квалифицированной медицинской помощи.

«Он говорит о трудных условиях его содержания в этой тюрьме, нормы санитарные, в первую очередь. Он говорит, что там буквально четыре унитаза, умывальника, больше, чем на 100 человек, там низкоквалифицированный медицинский персонал», - рассказал Тарасов.

Напомним, Ярошенко испытывает серьезные проблемы с зубами после пыток в Либерии. Однако качество стоматологического обслуживания в тюрьме оставляет желать лучшего.

«По поводу зубов ему сказали, что они смогут только вырвать», - пояснил адвокат.

В сентябре 2011 года американский суд приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы — действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили его в планах доставить крупную партию кокаина в США. Сам летчик обвинения отрицает и считает дело сфабрикованным. Москва настаивает на передаче Ярошенко российской стороне.

До недавнего времени Ярошенко содержали в тюрьме Dix (штат Нью-Джерси), причем на протяжении месяца - в карцере. В середине июня его перевели в тюрьму в Данбери, штат Коннектикут, рассчитанную на 1,4 тысячи заключенных.

Ранее стало известно, что супруга и дочь Ярошенко получили возможность навестить его — 20 августа семья россиянина прибудет в США. Родные смогут навещать летчика четыре раза в неделю.

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