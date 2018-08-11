Российское посольство в США пошутило над созданием американских космических войск

СЕГОДНЯ 10:12 2018-08-11T10:12:36+03:00

Дипломаты напомнили Вашингтону, что в России данный род войск существует уже более 17 лет

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Российское посольство в США подшутило над заявлением вице-президента США Майкла Пенса о создании американских космических войск. Соответствующее сообщение появилось на странице диппредставительства в Твиттер.

«Доброе утро, космические войска!», - говорится в сообщении, которое сопровождается эмблемой российских космических войск, а также ссылкой на раздел о них на сайте Минобороны РФ.

twitter.com/RusEmbUSA

Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону выделить космические войска из состава ВВС в отдельное подразделение вооруженных сил. По мнению американского лидера, такой шаг позволит не только не допустить отставания в этой сфере от России и Китая, но и добиться лидерства в военном и коммерческом освоении космоса.

Напомним, российские космические войска существуют с 2001 года. С августа 2015 года являются отдельным родом войск в составе Воздушно-космических сил РФ.