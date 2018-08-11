2018-08-11T10:35:45+03:00
Политика

«Погорячились»: Пушков оценил последствия отзыва греческого посла из России

По мнению сенатора, Афинам не выгодно обострять отношения с Москвой
Денис СУХОВ
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Сенатор Алексей ПушковСенатор Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Возможный отзыв греческого посла в России Андреаса Фриганаса вероятно осложнит отношения между Москвой и Афинами. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Отзыв посла — это всегда чрезвычайная мера. Если Греция действительно решила отозвать своего посла из Москвы, то полагаю, что в Афинах погорячились. Этот шаг невыгоден прежде всего самой Греции», - написал Пушков на своей странице в Твиттер.

Сенатор подчеркнул, что Греция ничего не выиграет от обострения отношений с Россией.

Ранее СМИ сообщили, что Афины намерены отозвать своего посла в России и направить на его место другого дипломата. При этом отмечалось, что решение якобы принял лично глава МИД Греции Никос Котзиас. Официальные комментарии по этому вопросу пока не поступали.

Напомним, 11 Греция выслала двух российских дипломатов, еще двум было отказано во въезде в страну. Свои действия в Афинах объяснили тем, что указанные лица якобы вели деятельность, угрожающую национальной безопасности страны.

В Москве действия Афин сочли «необоснованными и неподтвержденными фактами», после чего МИД РФ предпринял в отношении греческих дипломатов зеркальные меры.

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