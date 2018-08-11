В сети появилось видео погони истребителей ВВС США за угнанным самолетом в штате Вашингтон
В сети появилось видео погони истребителей F-15 военно-воздушных сил США за угнанным пассажирским самолетом Bombardier Q400 в американском штате Вашингтон.
Напомним, около 6:00 мск Bombardier Q400 местной авиакомпании Horizon Air совершил несанкционированный взлет из международного аэропорта Сиэтл-Такома. На перехват угнанного воздушного судна поднялась пара военных истребителей.
Спустя некоторое время двухмоторный лайнер рухнул в заливе Пьюджет в районе острова Кетрон. По всей вероятности, угонщик — 29-летний сотрудник одной из авиакомпаний — не справился с управлением. По предварительным данным, кроме него на борту никого не было.
В Федеральном авиационном управлении США заявили, что в настоящее время собирают всю информацию о происшествии, чтобы провести тщательное расследование и полностью восстановить картину происшествия.
Мужчина угнал пассажирский самолет в США.На видео очевидцев попал момент преследования лайнера истребителями F-15