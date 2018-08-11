2018-08-11T10:52:58+03:00
В мире

В сети появилось видео погони истребителей ВВС США за угнанным самолетом в штате Вашингтон

Очевидцы сняли, как совершивший несанкционированный взлет из аэропорта Сиэтла Bombardier Q400 пролетает прямо над их домами, преследуемый парой F-15
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: twitter.com/mckenna_brown, twitter.com/actualcarrieФото: twitter.com/mckenna_brown, twitter.com/actualcarrie
Изменить размер текста:

В сети появилось видео погони истребителей F-15 военно-воздушных сил США за угнанным пассажирским самолетом Bombardier Q400 в американском штате Вашингтон.

Напомним, около 6:00 мск Bombardier Q400 местной авиакомпании Horizon Air совершил несанкционированный взлет из международного аэропорта Сиэтл-Такома. На перехват угнанного воздушного судна поднялась пара военных истребителей.

Спустя некоторое время двухмоторный лайнер рухнул в заливе Пьюджет в районе острова Кетрон. По всей вероятности, угонщик — 29-летний сотрудник одной из авиакомпаний — не справился с управлением. По предварительным данным, кроме него на борту никого не было.

В Федеральном авиационном управлении США заявили, что в настоящее время собирают всю информацию о происшествии, чтобы провести тщательное расследование и полностью восстановить картину происшествия.

Мужчина угнал пассажирский самолет в США.На видео очевидцев попал момент преследования лайнера истребителями F-15

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Погорячились»: Пушков оценил последствия отзыва греческого посла из России
Российское посольство в США пошутило над созданием американских космических войск
Адвокат сообщил о плохих условиях содержания летчика Ярошенко в американской тюрьме
«Апокалипсис в Иллинойсе»: Облака-цунами напугали американцев
Fox News: Американская разведка зафиксировала испытание баллистической ракеты Ираном
В штате Вашингтон разбился угнанный пассажирский самолет
В ФРГ ради «свободы искусства» разрешили использовать нацистскую символику в компьютерных играх
Власти Венесуэлы раскритиковали ЕС за отказ признать факт покушения на Мадуро
Московские власти не станут усиливать охрану «Зарядья» из-за сообщений о сексе в парке
Погода в Москве 11 августа: Небольшая облачность, без осадков
В Солсбери новое ЧП: прогремел взрыв на военном заводе
Захарова: Москва готовит зеркальный ответ на новые санкции США
При взрыве на сталелитейном заводе в Бразилии пострадали более 30 человек
Сирийские ПВО сбили вражеский объект в небе над Дамаском
В Японии разбился спасательный вертолет, погибли четыре человека
В стычках жандармов с протестующими в Бухаресте пострадали 440 человек
Канадская полиция установила личность стрелка из Фредериктона