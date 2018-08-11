В сети появилось видео погони истребителей ВВС США за угнанным самолетом в штате Вашингтон

СЕГОДНЯ 10:52 2018-08-11T10:52:58+03:00

Очевидцы сняли, как совершивший несанкционированный взлет из аэропорта Сиэтла Bombardier Q400 пролетает прямо над их домами, преследуемый парой F-15

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В сети появилось видео погони истребителей F-15 военно-воздушных сил США за угнанным пассажирским самолетом Bombardier Q400 в американском штате Вашингтон.

Напомним, около 6:00 мск Bombardier Q400 местной авиакомпании Horizon Air совершил несанкционированный взлет из международного аэропорта Сиэтл-Такома. На перехват угнанного воздушного судна поднялась пара военных истребителей.

Спустя некоторое время двухмоторный лайнер рухнул в заливе Пьюджет в районе острова Кетрон. По всей вероятности, угонщик — 29-летний сотрудник одной из авиакомпаний — не справился с управлением. По предварительным данным, кроме него на борту никого не было.

В Федеральном авиационном управлении США заявили, что в настоящее время собирают всю информацию о происшествии, чтобы провести тщательное расследование и полностью восстановить картину происшествия.