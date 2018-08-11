2018-08-11T12:46:14+03:00
В мире

Эрдоган: Вашингтон заставляет Анкару искать новых союзников

По словам турецкого лидера, недружественные действия США ставят под угрозу многолетнее партнерство между странами
Денис СУХОВ
Поделиться:
Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Односторонние санкционные действия Вашингтона против Турции подрывают многолетнее партнерство между странами, а также угрожают собственной национальной безопасности США.

Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в интервью изданию The New York Post.

«В то время, когда зло продолжает таиться по всему миру, односторонние действия США - нашего союзника в течение десятилетий - в отношении Турции послужат лишь подрыву американских интересов и безопасности», - подчеркнул Эрдоган.

По его словам, США следует как можно быстрее отказаться от ошибочных суждений о том, что отношения с Турцией носят асимметричный характер, и что у Анкары больше нет альтернатив.

«Неспособность отказаться от тенденции к одностороннему подходу и неуважению потребует от нас начать искать новых друзей и сторонников», - пригрозил турецкий президент.

Он также добавил, что разногласия последних лет неоднократно проверяли на прочность отношения Анкары и Вашингтона, однако усилия турецкого руководства по исправлению ситуации не имеют успеха.

«Если Соединенные Штаты не начнут уважать суверенитет Турции и не докажут, что они понимают вызовы, стоящие перед нашим народом, наше партнерство может оказаться под угрозой», - уверен Эрдоган.

Напомним, 10 августа США установили пошлины на импорт алюминия и стали из Турции в размере 20% и 50% соответственно. Решение спровоцировало резкое падение турецкой лиры.

Еще ранее Вашингтон ввел санкции против турецких министров внутренних дел и юстиции из-за отказа отказа Анкары освободить и вернуть на родину американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в Измире. В свою очередь Турция ответила симметричными мерами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко пообещал в День Ялты поднять над городом украинский флаг
NASA отложило запуск солнечного зонда Parker Solar Probe
Акционеры Tesla хотят засудить Илона Маска за твиты о выкупе компании
В сети появилось видео погони истребителей ВВС США за угнанным самолетом в штате Вашингтон
«Погорячились»: Пушков оценил последствия отзыва греческого посла из России
Российское посольство в США пошутило над созданием американских космических войск
Адвокат сообщил о плохих условиях содержания летчика Ярошенко в американской тюрьме
«Апокалипсис в Иллинойсе»: Облака-цунами напугали американцев
Fox News: Американская разведка зафиксировала испытание баллистической ракеты Ираном
В штате Вашингтон разбился угнанный пассажирский самолет
В ФРГ ради «свободы искусства» разрешили использовать нацистскую символику в компьютерных играх
Власти Венесуэлы раскритиковали ЕС за отказ признать факт покушения на Мадуро
Московские власти не станут усиливать охрану «Зарядья» из-за сообщений о сексе в парке
Погода в Москве 11 августа: Небольшая облачность, без осадков
В Солсбери новое ЧП: прогремел взрыв на военном заводе
Захарова: Москва готовит зеркальный ответ на новые санкции США
При взрыве на сталелитейном заводе в Бразилии пострадали более 30 человек
Сирийские ПВО сбили вражеский объект в небе над Дамаском
В Японии разбился спасательный вертолет, погибли четыре человека
В стычках жандармов с протестующими в Бухаресте пострадали 440 человек
Канадская полиция установила личность стрелка из Фредериктона