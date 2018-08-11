Эрдоган: Вашингтон заставляет Анкару искать новых союзников

СЕГОДНЯ 12:46 2018-08-11T12:46:14+03:00

По словам турецкого лидера, недружественные действия США ставят под угрозу многолетнее партнерство между странами

Изменить размер текста: A A

Односторонние санкционные действия Вашингтона против Турции подрывают многолетнее партнерство между странами, а также угрожают собственной национальной безопасности США.

Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в интервью изданию The New York Post.

«В то время, когда зло продолжает таиться по всему миру, односторонние действия США - нашего союзника в течение десятилетий - в отношении Турции послужат лишь подрыву американских интересов и безопасности», - подчеркнул Эрдоган.

По его словам, США следует как можно быстрее отказаться от ошибочных суждений о том, что отношения с Турцией носят асимметричный характер, и что у Анкары больше нет альтернатив.

«Неспособность отказаться от тенденции к одностороннему подходу и неуважению потребует от нас начать искать новых друзей и сторонников», - пригрозил турецкий президент.

Он также добавил, что разногласия последних лет неоднократно проверяли на прочность отношения Анкары и Вашингтона, однако усилия турецкого руководства по исправлению ситуации не имеют успеха.

«Если Соединенные Штаты не начнут уважать суверенитет Турции и не докажут, что они понимают вызовы, стоящие перед нашим народом, наше партнерство может оказаться под угрозой», - уверен Эрдоган.

Напомним, 10 августа США установили пошлины на импорт алюминия и стали из Турции в размере 20% и 50% соответственно. Решение спровоцировало резкое падение турецкой лиры.

Еще ранее Вашингтон ввел санкции против турецких министров внутренних дел и юстиции из-за отказа отказа Анкары освободить и вернуть на родину американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в Измире. В свою очередь Турция ответила симметричными мерами.