2018-08-11T14:05:07+03:00
Политика

Назарбаев: Ожидаем исторического решения по Каспию на саммите в Актау

Президент Казахстана отметил, что планируемое подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря увенчает непростые переговоры последних 20 лет
Денис СУХОВ
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Фото: Михаил Метцель/ТАССПрезидент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, которое планиурется в ходе пятого Каспийского саммита в Актау, станет историческим решением. Об этом заявил в субботу президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Мы ожидаем завтра исторического решения. (Это) очень важный момент для всех нас», - подчеркнул Назарбаев, выступая на презентации инфраструктуры каспийского порта Курык.

По его словам, подготовку Конвенции предваряли непростые переговоры.

«В течение последних 20 лет мы вели очень непростые переговоры, согласовывали наши позиции, чтобы решить все вопросы нашей общей работы в Каспийском море. Это судоходство, ресурсы, сохранение биологических ресурсов и торговое сотрудничество наших государств», - отметил президент Казахстана.

Пятый Каспийский саммит состоится в казахстанском Актау 12 августа. В нем примут участие главы Казахстана, Азербайджана, Ирана, России и Туркмении. Основным событием мероприятия должно стать подписание Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Ранее в МИД Казахстана исключили возможность появления американских военных баз на Каспии. При этом глава ведомства Кайрат Абдрахманов подчеркнул, что одним из пунктов Конвенции будет гарантия неприсутствия в Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих государствам региона.

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