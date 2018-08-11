«Я не собирался приземляться»: опубликованы переговоры угонщика самолета и диспетчеров в Сиэтле

СЕГОДНЯ 15:14 2018-08-11T15:14:56+03:00

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Сотрудник авиакомпании Horizon Air, угнавший пустой самолет Alaska Airlines в Сиэтле, не собирался приземляться. Об этом свидетельствует опубликованная расшифровка его разговоров с диспетчерами.

Как пишет газета Seattle Times, угонщик поначалу разговаривал спокойно и даже в шутку предполагал, что в случае удачного приземления ему предложат работать пилотом. Но позже заявил, что не имеет представления о том, как посадить этот самолет.

"Я вообще-то не собирался приземляться", — сказал он диспетчерам.

Он также отметил, что у него, скорее всего, заканчивается топливо и "мог взорваться двигатель".

"Есть много людей, для которых я важен. Они расстроятся, когда узнают о том, что я сделал. Я бы хотел попросить у каждого из них прощения. Я всего лишь сломленный парень", — сказал мужчина.

Из расшифровки следует, что диспетчеры и командир воздушного судна хотели объяснить сотруднику авиакомпании, как посадить самолет, а также отговаривали его от выполнения сложных маневров.

"Мне жаль. Я надеюсь, это не испортит вам день", — сказал угонщик.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне вечером в аэропорту Сиэтла 29-летний механик Horizon Air по имени Рик угнал пустой самолет Alaska Airlines, пролетел примерно 15 минут и разбился.