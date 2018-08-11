2018-08-11T15:24:42+03:00
Общество

В субботу православные празднуют Рождество Николая Чудотворца

Верующие стараются не ссориться с близкими, работать в саду и огороде, убираться в доме, стирать
Екатерина БОЛГОВА
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Святитель Николай Чудотворец - один из самых почитаемых на Руси святыхСвятитель Николай Чудотворец - один из самых почитаемых на Руси святых
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В субботу, 11 августа, православные празднуют Рождество святителя Николая Чудотворца. Этому святому молятся о путешествующих, благополучном замужестве дочерей, избавлении от голода.

Рождество святителя Николая Чудотворца является одним из главных церковных праздников у православных. Зимой, 19 декабря, вспоминают день смерти святого, а 11 августа - его рождение. В православном календаре эти праздники называли Никола Зимний и Никола Осенний. Также 22 мая верующие вспоминают перенесение мощей святителя из Мир Ликийских в Бари - этот день в народе называют Никола Вешний или Никола Летний.

Рождество Николая Чудотворца раньше называли туманником, поскольку утром в середине августа туманы уже не редкость. В этот день верующие стараются не ссориться с близкими. Также не рекомендуется работать в саду и огороде, убираться в доме, стирать, заниматься вязанием и другим рукоделием.

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