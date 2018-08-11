2018-08-11T16:02:10+03:00
В мире

Американский суд обязал Monsanto выплатить $290 млн заболевшему раком садовнику

Истец утверждал, что причиной его болезни стало соприкосновение с гербицидом RoundUp, производимым агрохимической компанией
Денис СУХОВ
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Американский суд обязал Monsanto выплатить $290 млн заболевшему раком садовникуАмериканский суд обязал Monsanto выплатить $290 млн заболевшему раком садовникуФото: REUTERS
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Суд Сан-Франциско обязал транснациональную агрохимическую компанию Monsanto выплатить $290 млн долларов Диуэну Джонсону — бывшему садовнику объединенного школьного округа Бениши.

Речь идет о более 800 исков, поданных в США против Monsanto, которую обвиняют в намеренном сокрытии канцерогенности своего самого известного продукта — гербицида RoundUp (также известен как глифосат). Впоследствии все заявления объединили в одно дело и направили на рассмотрение суда в Сан-Франциско, штат Калифорния.

Всего 46-летний Джонсон требовал от Monsanto $439 млн долларов. Будучи садовником в нескольких школах Сан-Франциско, он от 20 до 30 раз в год применял химикат RoundUp (глифосат). При этом с 2012 года он как минимум дважды случайно подвергся прямому воздействию гербицида. А в 2014 году у Джонсона диагностировали трудноизлечимый рак крови — неходжкинскую лимфому в летальной стадии.

В свою очередь в Monsanto подчеркивают, что многочисленные экспертные исследования не доказали опасность глифосата для здоровья человека. Компания намерена обжаловать решение суда и защитить свой продукт.

В сентябре прошлого года Агентство по охране окружающей среды США после продолжительных экспертиз пришло к выводу, что широко использующийся в сельском хозяйстве гербицид глифосат не вызывает раковых заболеваний.

При этом Международное агентство по изучению рака — одна из структур Всемирной организации здравоохранения — не была так категорична. В 2015 году агентство классифицировало RoundUp как вещество, вероятно способное оказывать канцерогенное действие на человека.

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