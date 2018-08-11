2018-08-11T16:14:33+03:00
Происшествия

В Подмосковье погиб парашютист, врезавшись в здание аэродрома

Доследственную проверку проводит Следственное управление на транспорте СК РФ [видео]
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Опытный парашютист погиб, врезавшись в здание аэродрома в ПодмосковьеОпытный парашютист погиб, врезавшись в здание аэродрома в ПодмосковьеФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели опытного парашютиста в Подмосковье. Доследственная проверку по этому факту проводит Следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 9 августа. Парашютист выполнял тренировочные прыжки на территории аэродрома Большое Грызлово в Подмосковье. Он совершил ошибку при выполнении фигуры «свуп» и оказался на недопустимо малой высоте. Затем парашютист выполнил резкий разворот в противоположную сторону, но ошибся с местом приземления и врезался в здание аэродрома.

«От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», - сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Она отметила, что решение будет принято по итогам проводимой проверки.

Опытный парашютист погиб, врезавшись в здание аэродрома в Подмосковье.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У китаянки взорвался iPhone после замены аккумулятора
Американский суд обязал Monsanto выплатить $290 млн заболевшему раком садовнику
Сенатор Морозов призвал ответить на американские санкции не менее жесткими мерами
В субботу православные празднуют Рождество Николая Чудотворца
«Я не собирался приземляться»: опубликованы переговоры угонщика самолета и диспетчеров в Сиэтле
Причина смерти Александра Коровникова: депутат Госдумы скончался от тяжелой болезни
Появилось видео из скорой помощи, перевернувшейся после ДТП в центре Москвы
ФСО подала в суд на Ярмольника из-за ДТП 2016 года
Назарбаев: Ожидаем исторического решения по Каспию на саммите в Актау
В летевший из Болгарии самолет с российскими туристами попала молния
СБУ: Украина пока не задержала российский танкер «Механик Погодин» и его экипаж
В Казахстане исключили возможность появления американских военных баз на Каспии
Эрдоган: Вашингтон заставляет Анкару искать новых союзников
Порошенко пообещал в День Ялты поднять над городом украинский флаг