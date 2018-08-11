В Подмосковье погиб парашютист, врезавшись в здание аэродрома

СЕГОДНЯ 16:14 2018-08-11T16:14:33+03:00

Опытный парашютист погиб, врезавшись в здание аэродрома в Подмосковье Фото: Иван ВИСЛОВ

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Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели опытного парашютиста в Подмосковье. Доследственная проверку по этому факту проводит Следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 9 августа. Парашютист выполнял тренировочные прыжки на территории аэродрома Большое Грызлово в Подмосковье. Он совершил ошибку при выполнении фигуры «свуп» и оказался на недопустимо малой высоте. Затем парашютист выполнил резкий разворот в противоположную сторону, но ошибся с местом приземления и врезался в здание аэродрома.

«От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», - сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Она отметила, что решение будет принято по итогам проводимой проверки.