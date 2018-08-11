2018-08-11T16:31:33+03:00
Происшествия

У китаянки взорвался iPhone после замены аккумулятора

Смартфон взорвался прямо перед лицом своей владелицы [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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В Китае у женщины взорвался iPhone после замены аккумулятораВ Китае у женщины взорвался iPhone после замены аккумулятораФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Китае у женщины взорвался iPhone после заменены аккумулятора. Это произошло прямо перед лицом китаянки, когда она ехала за рулем автомобиля. Смартфон лежал на приборной панели, затем задымился и даже загорелся.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на мужа женщины, она не получила травм, но очень испугалась. Отмечается, что ремонт смартфона осуществлялся в не авторизованном Apple сервисном центре, поэтому причиной произошедшего стал некачественный аккумулятор.

Напомним, в начале июля в Уфе появился слух, что у девушки в кармане взорвался сотовый телефон. Новость обсуждали в соцсетях и мессенджерах, а в качестве доказательства пересылали фотографии окровавленной части тела после «взрыва». и аккуратного шва – после врачебного вмешательства. Журналисты «КП» выяснили, что это фейк. На фотографии изображены ягодицы бразильского сотрудника полиции, попавшего под случайную пулю снайпера.

В Китае у женщины взорвался iPhone после замены аккумулятора.

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