2018-08-11T16:58:34+03:00
В мире

Премьер Румынии осудила насилие во время антиправительственного митинга в Бухаресте

Виорика Данчилэ потребовала от спецслужбы отчет об организаторах беспорядков
Екатерина БОЛГОВА
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Протесты в БухарестеПротесты в БухарестеФото: REUTERS
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Премьер-министр Румынии Виорика Данчилэ осудила насилие во время антиправительственного митинга в столице страны. От спецслужбы она потребовала предоставить отчет об организаторах беспорядков.

"Премьер Виорика Данчилэ потребовала, чтобы румынская Служба информации в срочном порядке предоставила отчет с указанием лиц, которые готовили и осуществляли действия насильственного характера", — сообщило правительство.

Глава правительства осудила беспорядки в ходе митинга. Она выразила надежду, что полиция привлечет к ответственности виновных в происшествии.

"Отчеты министерства внутренних дел показывают, что насилие было спровоцировано организованными группами, которые атаковали жандармов и уничтожили общественное имущество", — говорится в сообщении кабмина, передает ТАСС.

Напомним, митинг прошел в Бухаресте накануне. Протестующие требовали роспуска парламента, досрочных выборов, независимости юстиции, создания однопалатного парламента. В результате беспорядков пострадали 450 человек, 70 из них отправлены в больницы, в том числе 11 сотрудников полиции.

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