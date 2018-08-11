Марки джинсов Lee и Wrangler могут выставить на продажу из-за падения продаж

СЕГОДНЯ 17:49 2018-08-11T17:49:05+03:00

В последние годы корпорация VF, которой принадлежат эти бренды, делает упор на кроссовки Vans, спортивные куртки The North Face и обувь от Timberland

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Корпорация VF может выставить на продажу марки джинсов Lee и Wrangler из-за падения их продаж.

Как написала газета The Wall Street Journal, в корпорации пришли к выводу, что последние несколько лет женщины выбирают спортивные леггинсы или джинсы марок J Brand и Frame.

В связи с этим VF делает упор на реализацию таких товаров, как кроссовки Vans, спортивные куртки The North Face и обувь от Timberland. Рыночную стоимость корпорации оценивают в 38 млрд долларов, в 2017 году объем продаж всех компаний, входящих в ее состав, составил 2,66 млрд долларов, а прибыль была равна 422 млн долларов.

По информации The Wall Street Journal, в прошлом году в Соединенных Штатах продали джинсов всех марок на 16,2 млрд долларов. При этом в 2013 году объем продаж джинсов составлял 18,8 млрд долларов. Падение продаже отмечается у всех производителей джинсов, кроме марки Levi's.