«При рейтинге 8% остались лишь обещания»: Пушков прокомментировал заявление Порошенко об украинском флаге над Ялтой

СЕГОДНЯ 17:58 2018-08-11T17:58:50+03:00

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что в день празднования 180-летия Ялты над городом поднимется украинский флаг.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее украинский лидер поздравил Ялту с Днем города. На своей странице в Facebook он написал пост, пообещав поднять сине-желтый флаг над Ялтой и во всем Крыму. Также, по его мнению, на полуострове зазвучит украинский гимн.

«При рейтинге 8 процентов Порошенко осталось лишь одно: бодро обещать поднять украинский флаг то над Севастополем, то над Донецком, то над Ялтой. Тем более, что эти обещания ни к чему не обязывают», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что ранее ни Ялта, ни Крым никогда не были "жемчужинами украинского государства".