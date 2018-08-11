2018-08-11T17:58:50+03:00
Политика

«При рейтинге 8% остались лишь обещания»: Пушков прокомментировал заявление Порошенко об украинском флаге над Ялтой

Президент Украины поздравил Ялту с Днем города, пообещав поднять в Крыму сине-желтый флаг
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Антон Новодережкин/ТАССГлава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Изменить размер текста:

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что в день празднования 180-летия Ялты над городом поднимется украинский флаг.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее украинский лидер поздравил Ялту с Днем города. На своей странице в Facebook он написал пост, пообещав поднять сине-желтый флаг над Ялтой и во всем Крыму. Также, по его мнению, на полуострове зазвучит украинский гимн.

«При рейтинге 8 процентов Порошенко осталось лишь одно: бодро обещать поднять украинский флаг то над Севастополем, то над Донецком, то над Ялтой. Тем более, что эти обещания ни к чему не обязывают», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что ранее ни Ялта, ни Крым никогда не были "жемчужинами украинского государства".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Матч Спартак - Анжи: Новосельцев и Савичев попали в стартовый состав "Анжи" на игру в Москве
Трамп назвал экс-главу ФБР Коми и его бывших сотрудников "клоунами и неудачниками"
Матч Спартак - Анжи: Георгий Джикия появится в стартовом составе "Спартака"
Марки джинсов Lee и Wrangler могут выставить на продажу из-за падения продаж
Во ФСИН заявили, что Сенцов не имеет дефицита массы тела
Премьер Румынии осудила насилие во время антиправительственного митинга в Бухаресте
У китаянки взорвался iPhone после замены аккумулятора
В Подмосковье погиб парашютист, врезавшись в здание аэродрома
Американский суд обязал Monsanto выплатить $290 млн заболевшему раком садовнику
Сенатор Морозов призвал ответить на американские санкции не менее жесткими мерами
В субботу православные празднуют Рождество Николая Чудотворца
«Я не собирался приземляться»: опубликованы переговоры угонщика самолета и диспетчеров в Сиэтле
Причина смерти Александра Коровникова: депутат Госдумы скончался от тяжелой болезни
Появилось видео из скорой помощи, перевернувшейся после ДТП в центре Москвы
ФСО подала в суд на Ярмольника из-за ДТП 2016 года
Назарбаев: Ожидаем исторического решения по Каспию на саммите в Актау
В летевший из Болгарии самолет с российскими туристами попала молния
СБУ: Украина пока не задержала российский танкер «Механик Погодин» и его экипаж
В Казахстане исключили возможность появления американских военных баз на Каспии
Эрдоган: Вашингтон заставляет Анкару искать новых союзников
Порошенко пообещал в День Ялты поднять над городом украинский флаг