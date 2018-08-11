Матч Спартак - Анжи: Георгий Джикия появится в стартовом составе "Спартака"

СЕГОДНЯ 18:14 2018-08-11T18:14:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве на стадионе "Открытие Арена" в субботу, 11 августа, пройдет матч 3 тура чемпионата России по футболу. "Спартак" примет махачкалинский "Анжи". В стартовом составе хозяев поля, оглашенном тренерским штабом красно-белых - приятная неожиданность. Центральный защитник Георгий Джикия впервые в этом году выйдет на поле в официальной игре. Футболист получил травму во время контрольной игры в начале года и восстанавливался. И теперь же готов к бою.

Стартовый состав "Спартака" на игру против "Анжи" выглядит следующим образом: Максименко, Жиго, Джикия, Комбаров, Рассказов, Зобнин, Глушаков, Ханни, Ташаев, Промес, Зе Луиш.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Анжи".