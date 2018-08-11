2018-08-11T18:15:41+03:00
В мире

Трамп назвал экс-главу ФБР Коми и его бывших сотрудников "клоунами и неудачниками"

Президент США также заявил, что жена заместителя бывшего директора ФБР Эндрю Маккейба получала большие деньги от людей Хиллари Клинтон
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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В субботу, 11 августа, президент США Дональд Трамп назвал экс-главу Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми, его заместителя Эндрю Маккейба и двух других бывших сотрудников "клоунами и неудачниками".

"Восстановит ли когда-нибудь ФБР свою былую звездную репутацию, которая была настолько сильно повреждена Коми, Маккейбом, Питером Стржоком и его прекрасной любовницей Лизой Пейдж...? Стольким прекрасным людям в ФБР был нанесен урон этими клоунами и неудачниками!" - напсиал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Он также поднял вопрос, почему ведомство не передает сообщения Маккейба правозащитной организации Judicial Watch. По словам главы государства, жена экс-заместителя директора ФБР Маккейба получала большие деньги от помощников Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании 2016 года.

Напомним, в июне Минюст США пришел к выводу, что Маккейб четыре раза сообщал неверные сведения следователям и Коми, причем три раза он находился под присягой.

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