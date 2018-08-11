2018-08-11T18:24:49+03:00
Спорт

Матч Спартак - Анжи: Новосельцев и Савичев попали в стартовый состав "Анжи" на игру в Москве

Встреча 3 тура чемпионата России пройдет сегодня, 11 августа, в Москве
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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В прошлом туре "Анжи" проиграл со счетом 0:3 в гостях футбольному клубу "Уфа".В прошлом туре "Анжи" проиграл со счетом 0:3 в гостях футбольному клубу "Уфа".Фото: Рустем АХУНОВ
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Махачкалинский "Анжи", который после двух туров чемпионата России нынешнего сезона имеет в своем активе 3 очка, огласил стартовый состав на игру 3 тура против московского "Спартака". В числе тех, кто начнет игру с первых минут - защитник Иван Новосельцев, переживающий трудности в карьере в последнее время и экс-спартаковец Савичев.

Стартовый состав махачкалинского "Анжи" на игру против "Спартака" таков: Дюпин, Гапон, Новосельцев, Белоруков, Чансельор, Савичев, Кацаев, Рабиу, Чайковский, Гиголаев, Понсе.

Стартовый свисток поединка Спартак - Анжи прозвучит в 19:00 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Анжи".

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