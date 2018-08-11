Генпрокуратура Румынии возбудила уголовное дело из-за действий жандармов на митинге в Бухаресте

СЕГОДНЯ 18:46 2018-08-11T18:46:54+03:00

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Генеральная прокуратура Румынии возбудила уголовное дело из-за действий жандармов на митинге, прошедшем накануне в столице страны. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают общую картину случившегося.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне в Бухаресте прошел антиправительственный митинг, участники которого требовали распустить парламент, провести досрочные выборы и сформировать однопалатный парламент на 300 депутатов. При этом требовалось, чтоб 100 мест занимали представители диаспор. Демонстрация завершилась массовыми беспорядками, больше 400 человек получили различные травмы, 70 человек были госпитализированы. Правоохранители задержаны больше 30 человек.

Премьер-министр Румынии Виорик Дэнчилэ осудила насильственные действия на митинге. По ее словам, во время акции действовали хорошо организованные группы, целью которых был конфликт между участниками протеста и правоохранительными органами.