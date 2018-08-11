Лавров: специальных встреч Путина на саммите в Актау не запланировано

СЕГОДНЯ 19:23 2018-08-11T19:23:56+03:00

По словам главы МИД РФ, все пять президентов будут иметь возможность пообщаться

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на саммите в Актау не планируется специальных встреч президента страны Владимира Путина. При этом, по словам главы МИД РФ, все пять президентов получат иметь возможность пообщаться.

В воскресенье, 12 августа, в Актау пройдет саммит президентов пяти прибрежных государств - России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана. Главы государств подведут итог длительных переговоров по определению правового статуса Каспия.

В преддверии саммита в Актау собрались министры иностранных дел каспийских государств, чтобы обсудить подготовку к встрече на высшем уровне.

"Каких-то специальных встреч не планируется, но все пять президентов будут в одном месте, в одно время. Конечно, они пообщаются", — сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос о том, планируются ли двусторонние переговоры лидеров России и Ирана, передает РИА Новости.