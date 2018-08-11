Матч Спартак - Анжи: первая половина матча завершилась вничью 0:0

СЕГОДНЯ 19:49 2018-08-11T19:49:22+03:00

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В Москве на стадионе "Открытие Арена" завершился первый тайм матча 3 тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и махачкалинским "Анжи". Перед этой игрой команды находились недалеко друг от друга в турнирной таблице чемпионата. 3 очка у гостей, 4 - у хозяев после двух сыгранных в этом сезоне встреч.

Стартовые 45 минут поединка голов так и не принесли зрителям встречи. На перерыв в этой игре команды ушли при счете 0:0 на табло.

Через 15 минут поединок будет возобновлен.

Для "Спартака" эта игра, фактически, подготовка к важной игре 3 квалификационного раунда Лиги Чемпионов. 14 августа они примут на своем поле греческий ПАОК. В первом матче в гостях они уступили со счетом 2:3 соперникам.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Анжи".