СЕГОДНЯ 20:10 2018-08-11T20:10:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Крым прибыла делегация из Японии, глава которой, председатель неправительственной организации "Иссуй-Кай" Мицухиро Кимура пообещал донести всю правду о событиях на полуострове. Он отметил, что прибыл в регион с целью получить объективную информацию о событиях там.

Делегация состоит в основном из музыкантов, визит является культурным. Артисты выступят на праздничном концерте, посвященном дню Ялты. Руководитель японской пожелал городу процветания. Кимура также выразил надежду, что его сограждане будут чаще посещать ялтинские курорты.

Глава администрации Ялты Алексей Челпанов поблагодарил гостей за визит, передает РИА Новости.

Напомним, Крым стал частью России итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. По итогам 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя поддержали воссоединение с Россией.