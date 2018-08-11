Бывшая сотрудница Белого дома рассказала, что Трамп проглотил секретный документ

СЕГОДНЯ 20:30 2018-08-11T20:30:24+03:00

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Президент США Дональд Трамп проглотил очень важный документ, который, вероятно, был секретным. Об этом рассказала экс-сотрудница Белого дома Омароса Манигол-Ньюман в своей книге «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа», которая появится в продаже в Америке 14 августа.

Манигол-Ньюман заявила, что американский лидер съел документ после встречи с адвокатом Майклом Коэном.

«Я видела, как он засунул себе в рот записку. Учитывая, что Трамп всегда был достаточно брезгливым человеком, я была удивлена тем, что он жевал и проглатывал бумагу. Похоже, речь шла о чём-то очень и очень конфиденциальном», — написала экс-сотрудница Белого дома.

Выдержки из произведения публикует газета The Washington Post.

Омароса Манигол-Ньюман перестала работать в Белом доме в декабре прошлого года. Она прославилась после участия в шоу «Подмастерье» и «Звёздный кандидат», которые вел Дональд Трамп до того, как стал президентов. После его избрания она стала директором Белого дома по коммуникациям в управлении по связям с общественностью.