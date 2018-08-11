2018-08-11T20:54:42+03:00
Спорт

"Спартак" выиграл у "Анжи" 1:0 в матче чемпионата России

Победный гол забил форвард "красно-белых" Зе Луиш
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" сыграл дома против "Анжи"."Спартак" сыграл дома против "Анжи".Фото: Евгений НЕСЫН
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В Москве на стадионе "Открытие Арена" завершился матч 3 тура чемпионата России. Московский "Спартак" принимал махачкалинский "Анжи" и смог добиться очередной победы в нынешнем сезоне. Второй домашний успех к спартаковцам пришел тоже со счетом 1:0.

На 70-й минуте матча единственный и победный гол в матче забил после подачи с фланга форвард Зе Луиш. Этот мяч так и остался единственным в этом поединке.

Клуб из Дагестана доигрывал поединок в меньшинстве. У команды были удалены два футболиста - Понсе (49) и Белоруков (65 минута матча).

"Спартак" после трех туров, таким образом, набрал 7 очков. "Анжи" остался при 3 баллах после 3 встреч нынешнего сезона.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Анжи".

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